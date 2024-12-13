ميقاتي: أثرت مع قداسة البابا عدداً من المواضيع ومنها الضغط على اسرائيل لجلاء موضوع الأسرى اللبنانيين في اسرائيل والإسراع في الانسحاب من الاراضي اللبنانية تنفيذاً لتفاهم وقف اطلاق النار

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