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الرئيس التركي: استضفنا اللاجئين السوريين وفقا لحق الجيرة ولم ننزعج من ذلك

Lebanon 24
13-12-2024 | 07:53
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