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دبلوماسي إيراني لـ"رويترز": الأسد كان منزعجا خلال الاجتماع مع عراقجي واعترف بأن جيشه ضعيف
Lebanon 24
13-12-2024
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09:10
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