Advertisement

أخبار عاجلة

"وول ستريت جورنال" عن دبلوماسي أوروبي رفيع: كلما أسرعنا بعودة المنطقة العازلة بالجولان لسوريا كان ذلك أفضل

Lebanon 24
13-12-2024 | 09:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: ترامب سيرشح مذيع فوكس بيزنس "لاري كودلو" لمنصب اقتصادي رفيع
lebanon 24
13/12/2024 23:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن "مصادرة" دبابات سورية غير مستخدمة وأسلحة وذخائر في مواقع للجيش السوري خلال عمليات تمشيط قرب المنطقة العازلة
lebanon 24
13/12/2024 23:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر أكدت لواشنطن رفضها "استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا"
lebanon 24
13/12/2024 23:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يقدّر بأن 80% من قدرات الجيش السوري قد دُمّرت ويقول إنّه يستعد لبقاء طويل في المنطقة العازلة
lebanon 24
13/12/2024 23:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:51 | 2024-12-13
15:43 | 2024-12-13
15:35 | 2024-12-13
15:26 | 2024-12-13
15:22 | 2024-12-13
15:21 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24