وول ستريت جورنال عن قائد سوريا الديمقراطية: نرغب في إرسال وفد إلى دمشق لمناقشة موقعنا في سوريا الجديدة ونطلب مساعدة واشنطن لإدراج الحكم الذاتي بالعملية السياسية هناك

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