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بيان مصري صيني: رؤية مشتركة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات والتعاون في مشاريع صناعية وتكنولوجية عالية الجودة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

Lebanon 24
13-12-2024 | 11:16
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