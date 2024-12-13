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نواب أميركيون يطلبون من "آبل" و"غوغل" الاستعداد لإزالة "تيك توك" في 19 كانون الثاني (العربية)

Lebanon 24
13-12-2024 | 11:27
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