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الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين

Lebanon 24
13-12-2024 | 11:48
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