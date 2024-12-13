Advertisement

أخبار عاجلة

غارات إسرائيلية تستهدف مدينة بنت جبيل وأطراف بلدتي الشعيتية وجبال البطم في جنوب لبنان

Lebanon 24
13-12-2024 | 11:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارات جوية إسرائيلية تستهدف بلدتي ياطر والسلطانية في قضاء بنت جبيل - جنوب لبنان
lebanon 24
13/12/2024 23:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف أطراف بلدتي حومين الفوقا ودير الزهراني في جنوب لبنان
lebanon 24
13/12/2024 23:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي حانين ودير أنطار في جنوب لبنان
lebanon 24
13/12/2024 23:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي زوطر الشرقية والعباسية في جنوب لبنان (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
13/12/2024 23:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:51 | 2024-12-13
15:43 | 2024-12-13
15:35 | 2024-12-13
15:26 | 2024-12-13
15:22 | 2024-12-13
15:21 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24