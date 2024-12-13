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منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية: المدنيون في غزة يدفعون ثمن استمرار تبادل إطلاق النار في القطاع

Lebanon 24
13-12-2024 | 11:56
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