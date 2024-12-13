متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر أبلغ "مجموعة الـ7" أن سقوط نظام الأسد الوحشي يجب أن يكون موضع ترحيب لكن ينبغي الحذر بشأن ما سيأتي بعد ذلك

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