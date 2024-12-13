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وزير الخارجية التركي: على قيادة وحدات حماية الشعب والإرهابيين مغادرة البلاد وعلى الآخرين إلقاء أسلحتهم والاستسلام للإدارة السورية الجديدة

Lebanon 24
13-12-2024 | 14:30
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