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شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في جباليا النزلة شمال قطاع غزة
Lebanon 24
13-12-2024
|
17:00
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