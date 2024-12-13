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ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في جباليا النزلة

Lebanon 24
13-12-2024 | 17:41
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