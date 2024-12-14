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الخارجية الأردنية: ندين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أسفر عن إرتقاء وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال

Lebanon 24
14-12-2024 | 03:31
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