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المرصد السوري : القوات ⁧الإسرائيلية⁩ تنسحب من أم باطنة وتعيد انتشارها في ريف القنيطرة

Lebanon 24
14-12-2024 | 04:12
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