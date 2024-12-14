Advertisement

أخبار عاجلة

العربية: وصول وزير الخارجية السعودي إلى العقبة للمشاركة بالاجتماع الوزاري بشأن سوريا

Lebanon 24
14-12-2024 | 04:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي يصل الأردن للمشاركة في الاجتماع الموسع لوزراء خارجية لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا
lebanon 24
14/12/2024 17:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: بدء وصول وزراء لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا إلى العقبة
lebanon 24
14/12/2024 17:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ترأس الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المقرر عقدها غدا الاثنين
lebanon 24
14/12/2024 17:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تبحث في العقبة مع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية وتركيا وأميركا التطورات في سوريا
lebanon 24
14/12/2024 17:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2024-12-14
10:01 | 2024-12-14
09:55 | 2024-12-14
09:54 | 2024-12-14
09:36 | 2024-12-14
09:36 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24