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رويترز عن عاملين بالصرافة: الليرة السورية تصعد إلى 11500-12500 مقابل الدولار

Lebanon 24
14-12-2024 | 05:25
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