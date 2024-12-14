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الاتحاد الأوروبي: محادثات مدينة العقبة الأردنية تهدف لدعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تتوافق مع القرار الأممي 2254

Lebanon 24
14-12-2024 | 05:51
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