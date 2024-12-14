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أنقرة تعيد فتح سفارتها في دمشق وترفع العلم التركي فوق مقرها بعد 12 عاماً على إغلاقها (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
14-12-2024 | 08:50
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