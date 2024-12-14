Advertisement

أخبار عاجلة

أحمد الشرع: سنضع حدا لإنتاج الكبتاغون في سوريا

Lebanon 24
14-12-2024 | 09:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أحمد الشرع: السلطة في سوريا ستكون متسقة مع نفسها ومع الحالة التاريخية التي مرت بها سوريا
lebanon 24
14/12/2024 21:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الشرع: لا حجج لأي تدخل خارجي الآن في سوريا بعد خروج الإيرانيين
lebanon 24
14/12/2024 21:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. هكذا سيحاول أحمد الشرع وضع بصمته على سوريا
lebanon 24
14/12/2024 21:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الشرع: سوريا كانت معرضة للتقسيم والمعركة أنقذتها من ذلك المخطط
lebanon 24
14/12/2024 21:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:21 | 2024-12-14
14:19 | 2024-12-14
14:11 | 2024-12-14
14:06 | 2024-12-14
14:04 | 2024-12-14
13:49 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24