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ملك الأردن يشدد على ضرورة تنسيق موقف دولي موحد للحفاظ على أمن سوريا وعدم الاعتداء على أراضيها

Lebanon 24
14-12-2024 | 10:28
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