قاسم: لم نكن نعلم التوقيت الذي كانت إسرائيل ستختاره لشنّ عدوانها على لبنان وهذا الأمر كان قبل طوفان الأقصى واستمرّ بعد تلك المعركة حتى حصل العدوان في أيلول

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