قاسم: إسرائيل تمكنت من قتل قياداتنا وخرقت الإتصالات التابعة لـ"حزب الله" وهذه الأمور تعدّ من "إنجازات العدو" خلال الحرب والثمن كان كبيراً ومؤلماً

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