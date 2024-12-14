قاسم: هجّرنا أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي فيما قتلت المقاومة وجرحت مئات الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى إحداثها أضراراً جمّة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية

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