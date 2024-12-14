قاسم: الجرائم الإسرائيلية ليس إنجازاً والتحية لأهلنا الذين تحملوا معنا الحرب و"هيهات أن نستسلم" ولا يمكن أن نكون أذلاء مع مقاومة "حزب الله"

Lebanon 24