قاسم: أنجزنا مواجهتنا ضدّ إسرائيل بـ"إنتصار حقيقيّ" والعدو وجد أن آفاق معركته ضد "حزب الله" مسدودة ولهذا السبب ذهب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

Lebanon 24