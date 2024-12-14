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قاسم: من أتى باتفاق وقف إطلاق النار إلى الدولة اللبنانية هو الجانب الأميركي ونحنُ وافقنا عليه بعدما وضعنا ملاحظاتنا بشأن نقاط عديدة

Lebanon 24
14-12-2024 | 11:10
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