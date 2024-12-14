قاسم: إتفاق وقف إطلاق النار هو لإنهاء العدوان وليس لإنهاء المقاومة وهو تنفيذي ومستمدّ بالقرار 1701 ويرتبط بمنطقة جنوب نهر الليطاني حصراً

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