قاسم: المهم هو إستمرار المقاومة وبقاؤها في الميدان مهما كانت إمكاناتها محدودة وعندما تقدم المقاومة تضحيات فهذا لا يعني أنها خسرت بل قدمت ثمناً لاستمرارها

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