قاسم: مقاومة حزب الله مستمرة إيماناً وإعداداً والتضحيات تزيدنا مسؤولية في مواجهة العدو التوسعي الذي لا يكبحه إلا المقاومة ولا تتحرر الأرض إلا عبر المقاومة

Lebanon 24