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قاسم: العدوان الإسرائيلي كان على كل لبنان وأوقفناه عند الحدود بتضحيات المقاومين والتفاف كل الأحرار في لبنان

Lebanon 24
14-12-2024 | 11:20
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قاسم: نظرتنا إلى الجيش اللبناني هي أنه جيش وطني قيادة وضباطاً وأفراداً وهو سينتشر في وطنه ووطننا وهؤلاء هم أبناؤنا الذين يعبرون عن مهمة مقدسة وهي حفظ الأمن في لبنان وعلى الحدود مع العدو الإسرائيلي
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