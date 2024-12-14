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قاسم: حزب الله مستمر والمقاومة مستمرة ولبنان قوي بجيشه وشعبه ومن كان يتأمل انتهاء الحزب خاب أمله

Lebanon 24
14-12-2024 | 11:24
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قاسم: مقاومة حزب الله مستمرة إيماناً وإعداداً والتضحيات تزيدنا مسؤولية في مواجهة العدو التوسعي الذي لا يكبحه إلا المقاومة ولا تتحرر الأرض إلا عبر المقاومة
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15/12/2024 01:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: "حزب الله" خسر في هذه المرحلة خطّ الإمداد العسكريّ عبر سوريا ولكن هذه الخسارة تفصيل في العمل المقاومة ويمكن أن يأتي النظام الجديد ويعود هذا الطريق ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى والمقاومة مرنة وعليها أن تتكيف مع الظروف لتقوية قدراتها
lebanon 24
15/12/2024 01:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم أكّد أنّ المقاومة مستمرة.. وهذا ما قاله عن إعادة الإعمار والتطورات السورية
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15/12/2024 01:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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