Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: لا نعتقد أن ما حصل في سوريا يؤثر على لبنان ونأمل أن تخرج سوريا مستقرة ومرتاحة

Lebanon 24
14-12-2024 | 11:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: نتمنى أن يكون الخيار لدى النظام الجديد في سوريا هو التعاون مع لبنان على قدر المساواة وتبادل الإمكانات
lebanon 24
15/12/2024 01:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نحن دعمنا سوريا لأنها في الموقع المعادي لإسرائيل وساهمت في تعزيز قدرات المقاومة عبر أراضيها للبنان وفلسطين
lebanon 24
15/12/2024 01:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ما حدث في سوريا من تقاسم نفوذ على أرضها لقوى محليّة أو خارجيّة من شأنه أن يوقظ خطر التقسيم في لبنان واستلام فصائل إيديولوجيّة أو دينيّة في سوريا سيؤدّي إلى تهديد الأقليّات السوريّة كما المسيحيّين في لبنان
lebanon 24
15/12/2024 01:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل: ما يحصل في سوريا تطوّر كبير ويستوجب تعليقاً مسؤولاً منّا ونأمل أن يكون لخير سوريا ولبنان وأن يؤدّي لعودة سريعة للنازحين ولعلاقات إيجابية ومتوازنة تحفظ سيادة البلدين من دون تدخل أي منهما بشؤون الآخر
lebanon 24
15/12/2024 01:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:49 | 2024-12-14
16:40 | 2024-12-14
16:29 | 2024-12-14
16:18 | 2024-12-14
16:18 | 2024-12-14
16:17 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24