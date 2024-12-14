وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء إلى مقر رئاسة الحكومة الإيطالية حيث استقبلته رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وأقيمت له مراسم الإستقبال الرسمية

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