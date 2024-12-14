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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني في روما: نشكر إيطاليا على دعمها المستمر للبنان وجيشه

Lebanon 24
14-12-2024 | 12:23
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