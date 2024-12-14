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ميلوني خلال لقائها ميقاتي: إيطاليا يعنيها أمن لبنان وسلامته ونأمل أن يكون التفاهم على وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقدّمة لإستقرار دائم

Lebanon 24
14-12-2024 | 12:25
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