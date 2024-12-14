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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يجب وقف ورفض أي دعوة لعدم أداء الخدمة والجيش يجب أن يبقى خارج أي خلافات سياسية

Lebanon 24
14-12-2024 | 13:29
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