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معلومات الجديد: السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت الجمعة إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات خاصة بالملف اللبناني الذي سيحسم في الايام المقبلة

Lebanon 24
14-12-2024 | 13:35
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