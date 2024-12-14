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القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تقدر أنه من الممكن التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن في غزة خلال الشهر المقبل

Lebanon 24
14-12-2024 | 15:14
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