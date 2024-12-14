Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: الخلافات الرئيسية تتعلق بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم ضمن الصفقة

Lebanon 24
14-12-2024 | 15:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بحرية التحرك العسكري لإسرائيل في حال حدوث خروقات من قبل حزب الله
lebanon 24
15/12/2024 01:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 7 الإسرائيلية: وزير الدفاع سيقدم للمجلس الوزاري المصغّر اقتراحا لهدم منازل الفلسطينيين الذين أصابوا إسرائيليين وليس فقط الذين قتلوهم
lebanon 24
15/12/2024 01:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 7 الإسرائيلية: إنشاء وحدة "ميتاف" لتقديم الدعم النفسي للجنود الذين يحتاجون إلى عناية خاصة جراء الحرب
lebanon 24
15/12/2024 01:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن هيئة عائلات الأسرى: ما سيعيد أبناءنا هو فقط صفقة تبادل وقد نضجت كل الشروط لأجل ذلك
lebanon 24
15/12/2024 01:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:49 | 2024-12-14
16:40 | 2024-12-14
16:29 | 2024-12-14
16:18 | 2024-12-14
16:18 | 2024-12-14
16:17 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24