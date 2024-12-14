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معاريف عن الشرطة الإسرائيلية: المظاهرات لا تحقق هدفها وترقى إلى مرحلة العصيان المدني

Lebanon 24
14-12-2024 | 15:26
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