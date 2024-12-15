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المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: نناشد حكومة الوحدة الوطنية التحرك لإيقاف الاشتباكات في الزاوية وتجنيب المواقع النفطية أي صراع

Lebanon 24
15-12-2024 | 02:05
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