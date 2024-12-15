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يعالون: عدم وجود قرار بإنهاء الحرب والدفع لتقليص عدد السكان في غزة يعد جريمة حرب

Lebanon 24
15-12-2024 | 02:18
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