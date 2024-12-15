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الراعي: سوريا مهد المسيحية وعاش المسيحيون فيها بإخلاص وأعطوها لحماية العيش المشترك ولا بد من مد اليد إلى جميع المكونات السورية لإعادة البناء وحث المسيحيين للإنخراط بالعمل السياسي الوطني

Lebanon 24
15-12-2024 | 03:42
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