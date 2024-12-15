الراعي: سوريا مهد المسيحية وعاش المسيحيون فيها بإخلاص وأعطوها لحماية العيش المشترك ولا بد من مد اليد إلى جميع المكونات السورية لإعادة البناء وحث المسيحيين للإنخراط بالعمل السياسي الوطني

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