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الراعي: في لبنان تستعد الكتل النيابية لانتخاب رئيس في ٩ كانون الثاني ونحن نرافقها بالصلاة ليصار إلى عمليات اقتراع متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
15-12-2024 | 03:43
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قاسم: متمسكون بتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والعمل الجاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم 9 كانون الثاني والمشاركة في الدولة لإطلاق برنامج إصلاحي تحت سقف القانون واتفاق الطائف كما أننا مع الحوار الإيجابي حول القضايا الإشكالية
lebanon 24
15/12/2024 13:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نؤيّد الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني
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15/12/2024 13:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نؤيّد الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني وهو مطلب طالما طالب به صاحب الغبطة وهو باب لإعادة الانتظام إلى الدولة
lebanon 24
15/12/2024 13:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: سنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية وإن شاء الله يتم هذا الانتخاب في الموعد المحدد يوم 9 كانون الثاني المقبل
lebanon 24
15/12/2024 13:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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