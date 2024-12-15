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مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا والوقوف مع الشعب السوري وتقديم كافة الدعم له (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-12-2024 | 05:56
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