مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا والوقوف مع الشعب السوري وتقديم كافة الدعم له (سكاي نيوز)

Lebanon 24