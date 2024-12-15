Advertisement

أخبار عاجلة

الجامعة العربية: أكثر من 96% من سكان القطاع يواجهون انعداما حادا في مستويات الأمن الغذائي

Lebanon 24
15-12-2024 | 05:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قلق كبير.. 90% من سكان غزة سيواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي
lebanon 24
15/12/2024 16:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية تدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث "الممارسات الإسرائيلية في سوريا" (الحدث)
lebanon 24
15/12/2024 16:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية: وجهنا رسائل لمجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التهديدات الإسرائيلية
lebanon 24
15/12/2024 16:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأمن الغذائي مهدد"... وزير الزراعة: العدوان أضر 70% من القطاع الزراعي
lebanon 24
15/12/2024 16:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:18 | 2024-12-15
09:10 | 2024-12-15
09:08 | 2024-12-15
09:07 | 2024-12-15
08:51 | 2024-12-15
08:37 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24