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البابا فرنسيس يدعو إلى السلام في الشرق الأوسط وللشعبين الأوكراني والروسي (أ.ف.ب)

Lebanon 24
15-12-2024 | 06:29
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