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قوات كبيرة تبحث عن شخصين حملا سلاحاً إلى سيارة "لاند كروزر" بقصد تنفيذ عملية في القدس (وسائل إعلام إسرائيلية)

Lebanon 24
15-12-2024 | 07:09
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